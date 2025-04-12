Маск поддержал спецпосланника Трампа Уиткоффа после встречи с Путиным

Предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Илон Маск поддержал Стивена Уиткоффа, специального посланника американского лидера Дональда Трампа, после встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
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