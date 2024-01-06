15 знаменитостей, которые вышли в свет с таким маникюром, что просто «мама дорогая»

Создается впечатление, что перед выходом на красную дорожку звезды думают: «А чем бы мне поразить публику на этот раз?» Потому добавляют в свой образ какие-то нетривиальные детали, будь то аксессуары, макияж или прическа.
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