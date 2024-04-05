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Дягтерев предложил поощрать семьи с многолетними браками

Дягтерев предложил поощрать семьи с многолетними браками

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с инициативой о поощрении семей с супружеским долголетием деньгами.

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Комментарии
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Виктор
Я живу со своей единственной бабулькой со дня женитьбы, уже 60 лет. В Омской области, где я проживаю, поощрение семей с супружеским долголетием нет. Конечно прав губернатор  Хабаровского края Михаил Дектярёв.  Такой шаг будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей, это не просто основа государства и общества, это духовное явление– говорит губернатор. Проблемы поддержки семей должны быть сквозными во всех наших планах и программах. Спасибо губернатору, который проявляет заботу о людях
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