Дягтерев предложил поощрать семьи с многолетними браками

Виктор

Я живу со своей единственной бабулькой со дня женитьбы, уже 60 лет. В Омской области, где я проживаю, поощрение семей с супружеским долголетием нет. Конечно прав губернатор Хабаровского края Михаил Дектярёв. Такой шаг будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей, это не просто основа государства и общества, это духовное явление– говорит губернатор. Проблемы поддержки семей должны быть сквозными во всех наших планах и программах. Спасибо губернатору, который проявляет заботу о людях