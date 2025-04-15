СБУ обыскала управляющего делами УПЦ митрополита Антония Паканича

Несмотря на протесты прихожан Украинской православной церкви, которые пытаются защитить свои храмы от рейдерских захватов, киевский режим продолжает планомерно уничтожать наиболее многочисленную религиозную конфессию в стране.
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