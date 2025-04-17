В Алматы прошел международный форум "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии"

Алматы, 16 апреля /Синьхуа/ -- В казахстанском городе Алматы прошел международный форум "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии", организованный генеральным консульством Китайской Народной Республики в Алматы совместно с информационным агентством Синьхуа и экспертным клубом "Пояс и путь".