За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим

В 20-00 в Лежневском районе на 191-ом километре автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» 36-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору уличного освещения и стойку дорожного знака.