Режиссер Final Fantasy 7 Rebirth ответил на 129 вопросов об игре в видео В рамках репорта...

Режиссер Final Fantasy 7 Rebirth ответил на 129 вопросов об игре в видеоВ рамках репортажа, посвящённого Final Fantasy 7 Rebirth, Game Informer опубликовал интересное видео, в котором директор игры Наоки Хамагучи отвечает на 129 вопросов о новом приключении Клауда и компании.