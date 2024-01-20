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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Режиссер Final Fantasy 7 Rebirth ответил на 129 вопросов об игре в видео В рамках репорта...

Режиссер Final Fantasy 7 Rebirth ответил на 129 вопросов об игре в видео В рамках репорта...

Режиссер Final Fantasy 7 Rebirth ответил на 129 вопросов об игре в видеоВ рамках репортажа, посвящённого Final Fantasy 7 Rebirth, Game Informer опубликовал интересное видео, в котором директор игры Наоки Хамагучи отвечает на 129 вопросов о новом приключении Клауда и компании.

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