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Стерлинг – о форме Конора Макгрегора: «Я бы хотел знать, что он принимает. Сейчас он выглядит как бодибилдер»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг оценил физическую форму Конора Макгрегора. В апреле-2022 Макгрегор набрал 15 килограммов и довел вес до 85.

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