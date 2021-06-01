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Оператор МТС запустил первые пилотные зоны 5G в Санкт-Петербурге

Оператор МТС запустил первые пилотные зоны 5G в Санкт-Петербурге

Мобильный оператор МТС сообщил о запуске пилотной сети 5G в 16 локациях Петербурга и пригорода. Абонентам МТС станет доступно подключение к бесплатному и безлимитному 5G-интернету, скорость которого может достигать полутора гигабайт в секунду.

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