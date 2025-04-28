Стрельба по медикам в сквере на Пушкинской улице стала уголовным делом. На видео тот самый момент. Вечером в субботу сюда прибыли по вызову медики для оказания помощи девушке.
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Стрельба по медикам в сквере на Пушкинской улице стала уголовным делом. На видео тот самый момент. Вечером в субботу сюда прибыли по вызову медики для оказания помощи девушке.