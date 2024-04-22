Тульская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Соглашение о сотрудничестве на площадке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» подписали первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев и заместитель хокима Наманганской области Окибжон Инамов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)