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Бизнес журнал. Центр

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Тульская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Тульская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Соглашение о сотрудничестве на площадке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» подписали первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев и заместитель хокима Наманганской области Окибжон Инамов.

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