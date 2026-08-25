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УтроNews

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США ввели санкции против сети по экспорту иранской нефти в Восточную Азию

США ввели санкции против сети по экспорту иранской нефти в Восточную Азию

Под ограничения попали сингапурская Azure Shipping, гонконгская Shipoil Limited, структуры Amdeh Ship Management, Unique Oasis Shipping и Target Horizon Shipping из ОАЭ, а также эмиратская компания Foscom FZE и её владелец — гражданин Украины Иван Обухов.

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