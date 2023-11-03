Посол России в США Антонов заявил, что Россия устраняет дисбаланс в рамках ДВЗЯИ

России на нынешнем этапе приходится исправлять правовой и политический дисбаланс, который сложился по вине Соединенных Штатов, ранее не ратифицировавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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