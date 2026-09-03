Дэниел Дэвис - Андрей Марьянов: Бесконечные атаки дронов России на Киев

Содержание:01:05:07 Психологические атаки и управление спросом01:07:02 Экспорт топлива и политические аспекты01:08:47 Удары по нефтяным хранилищам01:09:12 Изменения в расчётах01:09:31 Ситуация с товарами в магазинах01:10:00 Поддержка Wildberries01:10:29 Политические изменения01:13:11 Система ПВО России01:15:03 Эффективность ПВО01:16:46 Сравнение с НАТО01:18:30 Комплексы ПВО01:19:51 Военно-морской комплекс «Редут»01:20:41 Засекреченные данные01:21:51 Проблемы с моделями и данными01:22:39 Завершение эфира и анонс01:23:18 Прощание и призыв к взаимодействиюЕсли вы хотите, чтобы этот канал не остановился, а развивался дальше — поддержите его небольшим донатом.