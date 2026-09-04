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Новости Липецка

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В Липецке за лето случилось три пожара на балконах

В Липецке за лето случилось три пожара на балконах

За лето в Липецке произошло три пожара на балконах, в области сгорело 12 садовых домиков. Спасатели советуют держать на участке бочку с водой и огнетушитель, не разводить костры рядом с постройками и не использовать бензин для розжига.

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