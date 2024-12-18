Захарова назвала военную помощь США «черным пакетом» для украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по актуальным вопросам внешней политики сообщила, что каждый пакет военной помощи Киеву от США является «черным пакетом» для жителей Украины.
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