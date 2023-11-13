Банки.ру выяснил, какие банки быстрее всех реагируют на жалобы клиентов

Банки.ру проанализировал обращения клиентов на горячую линию финансового маркетплейса за 10 месяцев 2023 года (с января по октябрь) и определил топ-10 банков, представители которых дали больше всего ответов клиентам, а также реагировали на обращения быстрее всех.
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