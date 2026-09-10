Водителям рассказали, стоит ли покупать Hover H5 с дизелем и автоматом на вторичном рынке

Журнал Motor описал типичное состояние Great Wall Hover H5 с пробегом. Несмотря на японские корни (прародитель — Isuzu Axiom), высокой надёжности от внедорожника ждать не стоит: бензиновый мотор — меньшее из зол, а главная проблема — коррозия кузова.