Водителям рассказали, стоит ли покупать Hover H5 с дизелем и автоматом на вторичном рынке

Журнал Motor описал типичное состояние Great Wall Hover H5 с пробегом. Несмотря на японские корни (прародитель — Isuzu Axiom), высокой надёжности от внедорожника ждать не стоит: бензиновый мотор — меньшее из зол, а главная проблема — коррозия кузова.
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