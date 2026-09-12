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Захарова высказалась о ЛГБТ*-чистках в Госдепе США

Захарова высказалась о ЛГБТ*-чистках в Госдепе США

t.me/Мария Захарова Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 сентября заявила, что сотрудники Госдепартамента США, продвигавшие при администрации экс-президента Джо Байдена ЛГБТ*-повестку и политику "принудительного разнообразия", столкнулись с кардинальной сменой курса.

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