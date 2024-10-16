BMW полностью рассекретила седан 2 Series Gran Coupe нового поколения

Премьера новинки состоялась на автосалоне в Париже. Седан второй серии с приставкой Gran Coupe по-прежнему базируется на переднеприводной платформе FAAR с поперечным расположением мотора, однако он преобразился снаружи и внутри, а заодно получил прибавку к мощности и семиступенчатый «робот» вместо восьмидиапазонного автомата.