BMW полностью рассекретила седан 2 Series Gran Coupe нового поколения

Премьера новинки состоялась на автосалоне в Париже. Седан второй серии с приставкой Gran Coupe по-прежнему базируется на переднеприводной платформе FAAR с поперечным расположением мотора, однако он преобразился снаружи и внутри, а заодно получил прибавку к мощности и семиступенчатый «робот» вместо восьмидиапазонного автомата.
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