В Сербии с помощью спутников обнаружили следы древнейшей цивилизации

Благодаря исследованию спутниковых снимков Южно-Карпатского бассейна Центральной Европы ученые из Университетского колледжа Дублина вместе с коллегами из Сербии и Словении смогли обнаружить неизвестные объекты, возведенные около 3500 лет назад.
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