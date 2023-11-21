В Сербии с помощью спутников обнаружили следы древнейшей цивилизации

Благодаря исследованию спутниковых снимков Южно-Карпатского бассейна Центральной Европы ученые из Университетского колледжа Дублина вместе с коллегами из Сербии и Словении смогли обнаружить неизвестные объекты, возведенные около 3500 лет назад.