Трамп и Байден выразили соболезнования в связи со смертью Джимми Картера

На 101-м году жизни умер 39-й президент США Джимми Картер. Бывший глава Белого дома, известный своей активной миротворческой деятельностью и гуманитарной работой после завершения политической карьеры, скончался в своем доме в штате Джорджия.
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