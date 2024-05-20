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Калужские новости

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Несколько человек пострадали в ДТП с маршруткой в Калуге

Несколько человек пострадали в ДТП с маршруткой в Калуге

Утром в понедельник, 20 мая, на улице Маршала Жукова в Калуге столкнулись маршрутка и легковушка. Несколько человек получили травмыУтром в понедельник, 20 мая, на улице Маршала Жукова в Калуге столкнулись маршрутка и легковушка.

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