Японцы в России? Что? Да! Чем хорош новый Subaru Outback

Обновленный модельный ряд покорителя задворков цивилизации — Subaru Outback — по-прежнему доступен в России.
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