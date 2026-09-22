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Царьград

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Медведи разрушают дома и угрожают жителям Красноярского края

Медведи разрушают дома и угрожают жителям Красноярского края

В Красноярском крае медведи разрушили заборы и проникли на участки жителей СНТ «Дорожник-2». Председатель СНТ Елена Воронина сообщает, что первый медведь появился 5 августа, но помощи от властей до сих пор не было.

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