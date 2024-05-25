Россия использует буи как оружие против Эстонии. Буёвое дело: Жозеп Боррель потребовал от России вернуть Эстонии аннексированные буи.
Жозеп и буи
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Россия использует буи как оружие против Эстонии. Буёвое дело: Жозеп Боррель потребовал от России вернуть Эстонии аннексированные буи.
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