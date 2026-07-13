После заявлений Трампа нефть Brent подорожала до 83 долларов за баррель

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» На фоне заявлений Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об установлении контроля над Ормузским проливом и возобновлении морской блокады Ирана цена нефти эталонной марки Brent увеличилась почти на 10%, превысив 83 доллара за баррель впервые с 15 июня.
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