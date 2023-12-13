Опубликован новый трейлер второй части «Дюны»

Герои второй части «Дюны» / © Warner Bros. Во второй части эпопеи, снятой по научно-фантастическому роману американского писателя Фрэнка Герберта «Дюна», главный герой Пол Атрейдес присоединится к коренным обитателям планеты Арракис (Дюна), чтобы вернуть власть своему дому.
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