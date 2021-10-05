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Семенов в выставочном матче с «Оттавой»: 2 ассиста, 2 броска, «+2» и 42% на вбрасываниях за 16:16

Форвард «Торонто» Кирилл Семенов отметился 2 (0+2) очками в выставочном матче против «Оттавы» (3:1).  На 59-й минуте россиянин начал атаку, которая привела к победной шайбе «Лифс», а в самой концовке сделал передачу на пустые ворота Пьеру Энгваллу.

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