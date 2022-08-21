Министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон»

В России стартовало серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон", об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020".
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