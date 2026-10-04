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Ларионов о том, что Ларкина освистали фанаты «Детройта»: «Капитан не должен уходить с корабля, особенно когда он далеко от берега. Так будет, пока его не поменяют»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта», а ныне главный тренер СКА Игорь Ларионов Болельщики «Ред Уингс» освистали форварда Дилана Ларкина на представлении неиграющего состава клуба перед матчем с «Рейнджерс» (0:2).

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