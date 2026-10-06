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Как утеплить окна на зиму. Простые способы без вызова мастера и ремонта

Как утеплить окна на зиму. Простые способы без вызова мастера и ремонта

До 40% тепла из квартиры уходит через старые деревянные рамы, резиновый уплотнитель и монтажные швы под подоконником.

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