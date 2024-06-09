Депутат Журова обеспокоена безопасностью россиян на Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова призналась, что обеспокоена вопросом безопасности российских спортсменов, которые поедут на летние Олимпийские игры - 2024 в Париж.
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