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Царьград

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Парагвай требует у Бразилии отчет о разведке в ИТ-системах правительства

Парагвай требует у Бразилии отчет о разведке в ИТ-системах правительства

Министерство иностранных дел Парагвая вызвало бразильского посла после сообщений о шпионаже бразильской разведки в правительственных ИТ-системах.

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