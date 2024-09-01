Губернатор региона проверил готовность ледовой арены перед началом хоккейной экстралиги

Губернатор встретился с руководством и игроками смоленского клуба «Славутич» Глава региона Василий Анохин, открыв баскетбольный фестиваль «Смоленская крепость», сегодня также осмотрел ледовую арену Дворца спорта «Юбилейный» - после масштабной реконструкции и перед стартом открытого белорусского чемпионата по хоккею, в котором примет участие дружина нашего города.