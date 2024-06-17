Операция в Харьковской области: создание буферной зоны для защиты Белгородчины Ольга ВайленкоМесяц назад началась операция в Харьковской области, направленная на создание буферной зоны для защиты Белгородской области от обстрелов.
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