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У единственного британского ледокола сломались оба двигателя

У единственного британского ледокола сломались оба двигателя

Единственный ледокол Великобритании HMS Protector вышел из строя. Об этом сообщает The Telegraph. Во время выхода в море у ледокольного патрульного корабля HMS Protector военно-морских сил Великобритании произошла поломка двух его двигателей.

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