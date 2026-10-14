У единственного британского ледокола сломались оба двигателя

Единственный ледокол Великобритании HMS Protector вышел из строя. Об этом сообщает The Telegraph. Во время выхода в море у ледокольного патрульного корабля HMS Protector военно-морских сил Великобритании произошла поломка двух его двигателей.
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