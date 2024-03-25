Песков: контактов с Западом о ходе расследования теракта в Crocus City Hall нет

Россия не получала от западных служб информации по теракту в Crocus City Hall. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге об отсутствии международных контактов при расследовании нападения.
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