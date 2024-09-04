"Известия": налоговые доначисления бизнесу в РФ упали до минимума за три года

Налоговые доначисления бизнесу в РФ упали до минимума за три года. Об этом пишет издание "Известия". По итогам первого полугодия 2024 года налоговые проверки привели к начислению дополнительных 207 млрд рублей налогов и штрафов предпринимателям.
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