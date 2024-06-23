CSIS: Китай может захватить Тайвань без единого выстрела

Кроме блокады или военной операции, Пекин может использовать третий вариант, который позволит установить контроль над Тайванем без единого выстрела, утверждают аналитики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
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