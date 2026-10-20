Точка зрения Представьте: душный автобус, теснота и классическая питерская вежливость, которая в одночасье превращается в мордобой.
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Ха-ха-ха
А вот в Царской России был порядок. И не было проблем с мигрантами. Каждый знал свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых, а не сокрушаться в Интернете. Подробности в программе Монархической партии на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
Дерьма всякого понабирали и в прокуратуру, которая уже давно, с известного крышевания подпольных казино, прославилась коррупцией! А уж МВД уже трещит от избытка "своих" для азиатов и кавказцев!
Под зад, обоих, одного в свой кишлак, другого с работы, пусть ума набирается! Хотя такие "прокуроры", бех мзды, ничего не делают!!
Уже правят рахимовы,дожили, что будет нашим детям и внукам,всех вон из России
Получается Рагимов послал Бастрыкинаа, а тот проглатил. Вот до чего дожили.
Интересно, а почему прокурором в Питере является какой-то Рагимов, а не Иванов, или Сидоров. Кто его на этот пост поставил? Или Алиев уже спокойно стал назначать прокуроров, с одобрения Кремля, или по прямому сговору?
ПитерБад, МоскваБад- ОПГ - диаспоры « под предводительством Затулина и ему подобных продажных предателей « знают свое дело»- идет полная исламизация страны, пока Правительство « играет вдружбународов и толерантность».