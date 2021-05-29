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Казахстанский боксер Джукембаев перед боем с Матиасом: «Покажу из чего я сделан»

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0) поделился своими ожиданиями перед боем с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом: «У меня был отличный тренировочный лагерь.

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