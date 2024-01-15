В Кыштыме пес упал в пятнадцатиметровый колодец

Спасатели достали собаку из каменного колодца глубиной 15 метров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, ЧП случилось в Кыштыме во время прогулки хозяев с собакой охотничьей породы.