В преддверии праздника делимся трендовым рецептом пасхального угощения.

﻿﻿Пасха уже не за горами, а это значит, что многие будут печь домашние сладости. Обычно большая часть блюд, готовящихся на этот праздник, сладкая, но мы предлагаем вам вернуться к любимым рецептам и приготовить несладкую версию главного пасхального блюда — кулича.