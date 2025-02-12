Трамп выдвинет Кернкросса на пост главы управления по кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп остановился на кандидатуре бывшего исполнительного директора Национального комитета Республиканской партии Шона Кернкросса для выдвижения на пост главы управления по кибербезопасности.
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