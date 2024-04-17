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Те, кто родился, рос и жил в СССР, этот тест не пройдут: помните вы советские цены?

Те, кто родился, рос и жил в СССР, этот тест не пройдут: помните вы советские цены?

А вы помните, сколько стоило то, что вы ели и носили (если, конечно, доставали) в СССР? Жители Москвы в очереди за мясом, 1987 год, фото: Getty ImagesКажется, будто цены в СССР меняли так редко — куда реже, чем граждане меняли сношенные сапоги на новые или менялась правящая партия, — что забыть их невозможно и десятки лет спустя.

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