Российские танкисты показали, насколько тяжелым был бой за Георгиевку в ДНР

Экипаж танка Т-72ВЗМ ВС РФ рассказал, с чем ему пришлось столкнуться в ходе боевых действий за населенный пункт Георгиевка в ДНР Танкисты 150-й гвардейской бригады «Южной» группировки войск, после того, как освободили поселок, видимо, не до конца осознали, насколько сильно им повезло в ходе недавних боев.