Названы страны ближнего зарубежья с самой доступной посуточной арендой

Дешевле всего российскому туристу этим летом снять жилье посуточно в Казахстане Самые низкие цены на краткосрочное размещение зафиксированы в Казахстане, максимальные — в Армении Средняя стоимость суток аренды жилья в Казахстане летом 2024 года — 3,94 тыс.
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