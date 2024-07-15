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Названы страны ближнего зарубежья с самой доступной посуточной арендой

Дешевле всего российскому туристу этим летом снять жилье посуточно в Казахстане Самые низкие цены на краткосрочное размещение зафиксированы в Казахстане, максимальные — в Армении Средняя стоимость суток аренды жилья в Казахстане летом 2024 года — 3,94 тыс.

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