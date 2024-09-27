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Новости Тамбова

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Управление городского хозяйства администрации Мичуринска оштрафовано за нарушение санитарных норм

Управление городского хозяйства администрации Мичуринска оштрафовано за нарушение санитарных норм

Жители улицы ЦГЛ города Мичуринск коллективно пожаловались в прокуратуру Тамбовской области о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению и транспортированию отходов производства и потребления.

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