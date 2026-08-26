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Санврачи нашли в питьевой воде в Екатеринбурге хлор, железо и марганец

Санврачи нашли в питьевой воде в Екатеринбурге хлор, железо и марганец

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа, ФедералПресс. Региональное управление Роспотребнадзора официально подтвердило наличие опасных примесей в водопроводной воде в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга.

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